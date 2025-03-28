Российские туристы не пострадали на курортах Таиланда в результате землетрясения

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среди российских туристов в Таиланде нет пострадавших в результате произошедшего землетрясения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили турагенты и генконсульство России на Пхукете.

«В Паттайе толчки ощущались на верхних этажах зданий. Никто из российских туристов за помощью не обращался», — сказали опрошенные корреспондентом ТАСС турагенты.

«На Пхукете мы не ощутили толчков. Соответственно, никто из российских граждан не обращался за помощью», — сказал ТАСС генконсул России в провинции Пхукет Егор Иванов.