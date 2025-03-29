Закон против телефонных мошенников начнет действовать в апреле — Володин
12:30 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новом законе против телефонных мошенников, который вступит в силу в апреле.
«Теперь на гражданина России может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. Также на „Госуслугах“ появится возможность проверить число оформленных на себя сим-карт», — написал Володин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что это поможет в борьбе с кибермошенничеством, в котором используются услуги связи.
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