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НОВОСТИ

Закон против телефонных мошенников начнет действовать в апреле — Володин

12:30 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новом законе против телефонных мошенников, который вступит в силу в апреле.

«Теперь на гражданина России может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. Также на „Госуслугах“ появится возможность проверить число оформленных на себя сим-карт», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что это поможет в борьбе с кибермошенничеством, в котором используются услуги связи.

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