Напавший на прохожих с ножом в Амстердаме является гражданином Украины
17:30 29.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина, ранее на этой неделе напавший с ножом на прохожих в центре Амстердама и ранивший четырех человек, является гражданином Украины. Об этом сообщила полиция Нидерландов на своей странице в соцсети X.
«Полиция установила личность подозреваемого в нанесении ножевых ранений [прохожим] в четверг днем, 27 марта, — говорится в сообщении. — Им оказался 30-летний мужчина украинской национальности».
Инцидент произошел в районе центральной площади Дам. В результате атаки пострадали пять человек, четверо из них были иностранцами — гражданами Бельгии, Польши и США. Нападавший был обезоружен британским туристом и передан прибывшим на место трагедии сотрудникам полиции. По последней информации, все пять пострадавших находятся в стабильном состоянии, один из них уже выписан из больницы.
Мотивы нападавшего пока остаются неясными.
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