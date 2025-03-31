Мелони осторожна в высказываниях по Украине, чтобы не вызвать недовольства США — Bloomberg

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони проявляет осторожность в своих публичных заявлениях по вопросам торговли и урегулирования конфликта на Украине, чтобы не вызвать недовольства со стороны Белого дома. В то же время, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, она всерьез обеспокоена непредсказуемым поведением президента США Дональда Трампа.

Премьер Италии наделялась, что отношения с Трампом укрепят ее положение в центре европейской политики. Как напоминает агентство, она была единственным европейским лидером, посетившим его инаугурацию в январе. В планах Мелони также было посещение Вашингтона в будущем. По словам источников, глава правительства рассчитывала использовать такую поездку для того, чтобы договориться о частичном освобождении от американских пошлин на импорт из Европейского союза. Но точной даты до сих пор нет, отмечают чиновники, а местные автопроизводители не были освобождены американских торговых тарифов.