Мелони осторожна в высказываниях по Украине, чтобы не вызвать недовольства США — Bloomberg
11:20 31.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони проявляет осторожность в своих публичных заявлениях по вопросам торговли и урегулирования конфликта на Украине, чтобы не вызвать недовольства со стороны Белого дома. В то же время, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, она всерьез обеспокоена непредсказуемым поведением президента США Дональда Трампа.
Премьер Италии наделялась, что отношения с Трампом укрепят ее положение в центре европейской политики. Как напоминает агентство, она была единственным европейским лидером, посетившим его инаугурацию в январе. В планах Мелони также было посещение Вашингтона в будущем. По словам источников, глава правительства рассчитывала использовать такую поездку для того, чтобы договориться о частичном освобождении от американских пошлин на импорт из Европейского союза. Но точной даты до сих пор нет, отмечают чиновники, а местные автопроизводители не были освобождены американских торговых тарифов.
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