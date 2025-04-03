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Страны ЕС хотят использовать структуры НАТО при развертывании миротворцев на Украине — FT

11:05 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны рассматривают возможность использования структур управления НАТО при развертывании миротворческих сил на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников ЕС.

В соответствии с одним из предложений, обсуждаемых на встречах под эгидой Франции и Великобритании так называемой коалиции желающих, структуры командования и контроля НАТО, по их данным, будут «использоваться при развертывании так называемых сил безопасности на Украине». В соответствии с инициативой, миротворческие силы смогут также воспользоваться «общими возможностями разведки, наблюдения и рекогносцировки альянса», пишет газета.

Вовлечение НАТО в подобную операцию рассматриваются инициаторами предложения в качестве шага «с целью обеспечения косвенного участия в ней США и молчаливой поддержки Вашингтона», говорится в публикации. Участники дискуссий на встречах «коалиции желающих» — стран, допускающих военное присутствие своих сил на Украине после завершения конфликта, — неоднократно подчеркивали, что определенная «поддержка» США имеет решающее значение для любого подобного развертывания.

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