Нетаньяху поблагодарил Орбана за «смелое решение» о выходе Венгрии из МУС

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху благодарен венгерскому коллеге Виктору Орбану за решение прекратить сотрудничество с Международным уголовным судом (МУС). Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с Орбаном в Будапеште, израильский премьер выразил мнение, что суд в Гааге — это «коррумпированная организация», которая предвзято относится к еврейскому государству.

«Вы только что заняли смелую и принципиальную позицию по МУС, и я благодарен вам, Виктор, это важно не только для нас, но и для всех демократий. Важно противостоять этой коррумпированной организации, которая приравняла демократию, которая борется за само свое существование из-за угрозы со стороны самых ужасающих террористических сил на Земле, [к террористам]. Но МУС направляет свои действия против нас, ведущих справедливую войну справедливыми средствами, а, конечно, не против наших мучителей», — уверен Нетаньяху.

По его мнению, решение Будапешта о прекращении сотрудничества с МУС «важно для всей цивилизации», в то время как Израиль, по его версии, «ведет борьбу с варварством». «И вы первое, осмелюсь сказать, думаю, что не последнее, государство, которое разрывает с этой коррупцией и разложением. И думаю, это высоко оценят не только в Израиле, но и во множестве других стран мира», — добавил Нетаньяху.