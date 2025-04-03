Россияне платили с помощью биометрии более 37 миллионов раз с начала года

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За первый квартал 2025 года россияне совершили более 37,5 млн платежей на общую сумму почти 30 млрд руб. с помощью биометрии. Этот результат превышает общее количество транзакций за весь 2024 год.

Кратный рост количества оплат и оборотов показал с начала года платежный сервис «Оплата улыбкой». На сегодняшний день количество терминалов, поддерживающих данную технологию, больше 1 млн.

Лидирующие позиции по использованию нового сервиса занимают Москва и Санкт-Петербург. Среди регионов в тройку лидеров вошли Екатеринбург, Нижний Новгород и Пермь. Также в список десяти наиболее активных городов в регионах вошли Новосибирск, Уфа, Красноярск, Тюмень, Иркутск, Самара и Челябинск.

Анализ возрастных групп показывает, что основными пользователями сервиса являются люди в возрасте от 25 до 44 лет (56%). Далее следуют клиенты в возрасте от 45 до 64 лет (31%). Возрастные категории 22–24 года и старше 65 лет составляют по 5% от общего числа пользователей, граждане в возрасте от 18 до 21 года – 3%.

«Россия стала первой страной в мире, где оплата по биометрии приобрела массовый характер, – отметил старший вице-президент и глава блока «Транзакционный банкинг» Сбера Дмитрий Малых. – Сервис доступен любому гражданину старше 18 лет на всей территории страны, включая присоединенные регионы. Количество транзакций за первый квартал 2025 года уже превзошло показатели всего прошлого года. Это свидетельствует о переходе от начальной фазы внедрения инновационной технологии к этапу активного принятия ее широкими слоями населения – к «новаторам» присоединились «ранние последователи». Обычно полный цикл освоения подобных сервисов занимает 3-4 года, однако мы запустили «Оплату улыбкой» лишь летом 2023 года».