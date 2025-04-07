Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии — Reuters

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия резко понизила стоимость нефти на май для Азии до четырехмесячного минимума в преддверии увеличения поставок ОПЕК+. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, государственная компания Saudi Aramco снизила официальную цену продажи нефти марки Arab Light на $2,30, до $1,20 за баррель. Отмечается, что спад цен на саудовскую нефть стал самым значительным за последние два года.

Восемь стран ОПЕК+, участвующие в договоренностях о добровольном сокращении добычи, 3 апреля приняли решение изменить график производства и увеличить добычу нефти в мае на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с), следует из заявления, размещенного на сайте ОПЕК.