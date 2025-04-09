10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ бросали на курское направление из наемников преимущественно грузин и колумбийцев, но на территории суджанского приграничья были представители англо- и франкоязычных стран. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«За время „Курской авантюры“ Зеленского наши бойцы неоднократно сталкивались и с иностранными наемниками, многие из них были уничтожены. Из наемников были преимущественно грузины и колумбийцы, один из которых был взят в плен северянами. Также на территории суджанского приграничья уничтожались граждане англо- и франкоязычных стран. Многие трупы можно опознать только по ДНК, большинство вэсэушников были без документов, а наемники и подавно не брали с собой паспорта», — сказал собеседник агентства.