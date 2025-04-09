Индия одобрила закупку у Франции 26 палубных истребителей Rafale Marine на сумму $7,6 млрд
12:32 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Индии одобрило подписание сделки с Францией о закупке 26 палубных истребителей Rafale Marine на сумму около $7,6 млрд. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщило агентство ANI.
Соглашение о поставке боевых самолетов, как ожидается, будет подписано в ближайшие недели во время официального визита министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню в Индию.
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