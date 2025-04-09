ЦБ поддерживает обязательную аудио- и видеофиксацию общения клиентов с работниками банков
15:32 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЦБ РФ поддерживает обязательную аудио- и видеофиксацию общения клиентов с работниками банков для борьбы с мисселингом, предлагает начать с аудио, так как это менее затратно для банков. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
«Действительно, когда случается эта недобросовестная продажа, и человек хочет защитить свои права, нужны доказательства, что его ввели в заблуждение. И аудио- и видеофиксация могли бы помочь этому. И мы принципиально идею поддерживаем. /…/ Но если это вводить законодательной мерой во всех точках продаж, это большие затраты, особенно для небольших региональных банков. /…/ Мы считаем, что можно начать с аудиофиксации. Это менее затратный для банков способ, а видеофиксацию отложить на следующий этап», — сказала она, добавив, что инициатива будет обсуждаться с комитетом Госдумы по финансовому рынку.
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