ЦБ поддерживает обязательную аудио- и видеофиксацию общения клиентов с работниками банков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ РФ поддерживает обязательную аудио- и видеофиксацию общения клиентов с работниками банков для борьбы с мисселингом, предлагает начать с аудио, так как это менее затратно для банков. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Действительно, когда случается эта недобросовестная продажа, и человек хочет защитить свои права, нужны доказательства, что его ввели в заблуждение. И аудио- и видеофиксация могли бы помочь этому. И мы принципиально идею поддерживаем. /…/ Но если это вводить законодательной мерой во всех точках продаж, это большие затраты, особенно для небольших региональных банков. /…/ Мы считаем, что можно начать с аудиофиксации. Это менее затратный для банков способ, а видеофиксацию отложить на следующий этап», — сказала она, добавив, что инициатива будет обсуждаться с комитетом Госдумы по финансовому рынку.