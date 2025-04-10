Система ПРО США Golden Dome будет учитывать угрозы от гиперзвукового оружия — генерал
10:32 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разрабатываемая Пентагоном новейшая система противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome («Золотой купол») будет учитывать угрозы со стороны гиперзвуковых систем. Об этом заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо, который одновременно занимает пост главы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.
«В мои прямые обязанности входит предоставление оценки рекомендуемых способов защиты родины от угроз со стороны баллистических ракет, гиперзвуковых систем, а также крылатых ракет и воздушных средств», — отметил он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
По его словам, в возможности Golden Dome будут входить системы сбора информации, а также средства противодействия межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР) и борьбы с воздушными целями и крылатыми ракетами. «Гиперзвук будет учитываться или в куполе по МБР, или в воздушном куполе», — пояснил Гийо, не вдаваясь в детали.
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