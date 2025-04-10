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Каллас признала, что США невысоко ценят ЕС как политический институт

11:20 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США невысоко оценивает Евросоюз как политический институт. Такое мнение высказала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по поводу до сих пор не состоявшейся официальной двусторонней встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

«Мы встречались и много говорили по телефону. Если смотреть на уровне ЕС, даже у лидеров стран ЕС пока не было никаких встреч на высоком уровне, возможно, потому что Америка не слишком высоко ценит ЕС как политический институт», — сказала Каллас в интервью эстонской телекомпании ERR.

При этом глава евродипломатии отметила, что не придает большого значения конкретным двусторонним встречам.

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