Каллас признала, что США невысоко ценят ЕС как политический институт
11:20 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США невысоко оценивает Евросоюз как политический институт. Такое мнение высказала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по поводу до сих пор не состоявшейся официальной двусторонней встречи с госсекретарем США Марко Рубио.
«Мы встречались и много говорили по телефону. Если смотреть на уровне ЕС, даже у лидеров стран ЕС пока не было никаких встреч на высоком уровне, возможно, потому что Америка не слишком высоко ценит ЕС как политический институт», — сказала Каллас в интервью эстонской телекомпании ERR.
При этом глава евродипломатии отметила, что не придает большого значения конкретным двусторонним встречам.
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