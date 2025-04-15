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НОВОСТИ

Потери ВСУ на белгородском направлении за сутки составили до 90 военных

15:32 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины на белгородском направлении в результате действий группировки войск «Север» за сутки потеряли до 90 военных, 2 склада боеприпасов и склад материальных средств. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств», — сказали в ведомстве.

По данным МО РФ, подразделениями группировки войск «Север» на белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Малая Рыбица, Петрушевка, Краснополье и Ямное Сумской области.

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