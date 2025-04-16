В колледжах и техникумах учатся около 43 тыс. россиян с инвалидностью — Голикова

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по программам среднего специального образования составляет около 43 тыс. человек, в 2024 году показатель вырос на 8,1%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на первом заседании комиссии при президенте РФ по делам инвалидов в обновленном составе.

«В нашей стране проживают 775 тысяч детей с инвалидностью, из них 230 тыс. человек в возрасте от 17 до 22 лет. В организациях среднего профессионального образования учится каждый пятый — 43 тыс. человек. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по программам СПО ежегодно увеличивается: в 2024 году она выросла на 8,1% и составила 42 756 студентов. Часть ребят получает образование наряду с другими детьми — для них организовано инклюзивное обучение. Но такая форма получения знаний и навыков, особенно профессиональных, не всегда доступна детям с учетом тяжести нарушений», — привели слова Голиковой в ее секретариате.

Для таких ребят профессиональное обучение реализовано в 23 специализированных организациях. Всего в стране программы среднего профессионального образования предоставляются в 4,5 тыс. организаций.

По итогам заседания Голикова поручила Минпросвещению, Минтруду, Минздраву, социальному фонду совместно с регионами провести подробный анализ обучения ребят с инвалидностью в профессиональных образовательных организациях — проанализировать причины перевода учащихся на домашнее или дистанционное обучение, выяснить, сколько ребят с инвалидностью и ОВЗ поступило в колледжи, сколько отчислено и по каким причинам, сколько трудоустроено.