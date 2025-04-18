Украина и США подписали меморандум по соглашению об ископаемых — вице-премьер Свириденко

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меморандум по украинско-американскому соглашению о полезных ископаемых подписан. Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Сегодня сделали шаг к совместному с США соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, удостоверяющий конструктивную совместную работу наших команд и намерение поставить точку и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — написала она на своей странице в соцсети.