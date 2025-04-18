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НОВОСТИ

Вэнс сообщил о подвижках в украинском урегулировании за последние 24 часа

15:00 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм по поводу завершения конфликта на Украине и заявил о подвижках в его урегулировании за последние сутки. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в итальянской столице.

«Мы многое обсудили вчера (17 апреля в Вашингтоне — прим. ТАСС), у нас есть несколько важных тем для обсуждения сегодня. В частности, я проинформирую премьер-министра Мелони о ходе переговоров по Украине между РФ и США. Даже в последние 24 часа у нас есть интересные вещи, о которых сообщу в частном порядке. Мы оптимистичны по поводу того, что можно положить конец этой войне», — сказал Вэнс.

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