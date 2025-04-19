Россия быстро решит украинский конфликт, если ЕС и США «умоют руки» — Медведев
08:40 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европе стоит взять пример с США и приготовиться выйти из конфликта на Украине, тогда Россия быстро с ним разберется. Такой совет зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал европейским странам на своей странице в соцсети X.
«Американские чиновники заявили, что США „умоют руки“ в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу. Мудро. Европе следует поступить так же. Тогда Россия быстрее со всем разберется», — написал Медведев на английском языке.
Ранее американский президент Дональд Трамп отметил, что Штаты могут выйти из переговорного процесса по Украине, если стороны будут его саботировать.
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