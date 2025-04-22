Патриарх Кирилл назвал «бесовским делом» то, что сейчас происходит на Западе с моралью
19:45 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Происходящее сегодня на Западе с нравственностью — это «бесовское дело». Потеря различия между добром и злом грозит страшными цивилизационными катастрофами, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и Патриархом Сербским Порфирием.
Предстоятель Русской православной церкви отметил, что с Запада было многое получено в научной и культурной сфере. «Но то, что сегодня происходит с человеческой нравственностью, с моралью на Западе, я скажу вслух, чего там стесняться, — бесовское все это дело», — сказал патриарх.
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