В Госдепе США заявили что Рубио все же не будет участвовать в переговорах по Украине в Лондоне
20:15 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Марко Рубио не отправится в Лондон для участия в переговорах в среду по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.
«Госсекретарь Рубио — очень занятой человек. Он один из самых активных, если не самый активный госсекретарь, который у нас был, и это, конечно, влияет на каждый его день. И поэтому, когда есть определенные планы, они, знаете ли, условны. И в данном конкретном случае, пока встречи в Лондоне продолжаются, он не будет на них присутствовать», — отметила дипломат. Она добавила, что на переговорах в британской столице будет присутствовать Кит Келлог, спецпосланник по Украине, который курирует контакты Вашингтона с Владимиром Зеленским и украинским руководством.
Чуть ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс говорила о том, что Марко Рубио в Лондон поедет.
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