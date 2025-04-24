Сотрудники налоговой службы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
18:18 24.04.2025
В Москве сотрудники налоговой службы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Акция состоялась рядом с Кремлем в Александровском саду в преддверии 80-летия Победы. По данным ФНС России, в торжественном мероприятии участвовали сотрудники Федеральной налоговой службы, руководитель УФНС России по Москве – Марина Третьякова и руководители налоговых инспекций Москвы. Память павших в Великой Отечественной войне участники акции почтили минутой молчания.
Как говорится в сообщении ведомства, годовщина Великой Победы – это священный праздник, символ стойкости, веры и единства, которые помогли нашему народу выстоять в борьбе с врагом. «Мы чтим и помним всех, кто приближал Победу на фронте и в тылу, кто поднимал страну из пепла. Низкий поклон ветеранам, чьи подвиги навсегда останутся в наших сердцах», – отмечают представители ФНС.
|Фото пресс-службы ФНС РФ
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