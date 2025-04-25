Украине нечем заменить помощь со стороны США — Politico

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная поддержка США критически важна для Украины, Киеву будет трудно компенсировать ее в случае прекращения. Об этом европейскому изданию Politico заявил украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров об урегулировании конфликта.

«На данном этапе от них [США] зависит слишком многое, и по-прежнему трудно компенсировать это [военную помощь] из других источников», — сказал он.

Собеседник издания добавил, что президент США Дональд Трамп все еще хочет заключить сделку по Украине в первые 100 дней своего второго президентства. «Он торопится и давит, потому что хочет заключить сделку в первые 100 дней пребывания в должности», — отметил он. Politico уточняет, что обозначенный срок истекает 29 или 30 апреля.

Украинский чиновник добавил, что требования Вашингтона по сделке кажутся Киеву нечеткими. «Проблема в том, что американцы заявляют о чем-то публично и оказывают давление на Украину, но они не говорят прямо, чего они хотят», — сказал он, предположив, что вашингтонская администрация стремится переложить на Европу как можно больше обязательств, касающихся поддержки Украины.