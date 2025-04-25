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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

16:12 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых и указал на длительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Это следует из пресс-релиза регулятора по итогам заседания совета директоров.

«Совет директоров Банка России 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким», — отмечает ЦБ.

Банк России также повысил нижнюю границу прогноза средней ключевой ставки на 2025 год и понизил верхнюю границу. С 28 апреля и до конца текущего года ЦБ ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-21,8%. Нижняя граница прогноза средней ключевой ставки на 2025 год повышена с 19% до 19,5% а верхняя граница понижена с 22% до 21,5%, на 2026 год прогноз остался прежним — 13-14%. На 2027 год Банк России также сохранил прогноз средней ключевой ставки на уровне 7,5-8,5%.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году», — отмечает ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что исходит из объявленных параметров бюджетной политики. Ее нормализация в 2025 году будет иметь дезинфляционный эффект. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики.

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