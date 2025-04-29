На Зеленый марафон за месяц до старта зарегистрировалось более 60 тысяч участников

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Чуть более чем за месяц до старта 12-го по счету благотворительного забега СберПрайм Зеленый марафон

Фото пресс-службы Сбера



для участия в нем зарегистрировались уже 60 тыс. бегунов.

Забег пройдет 31 мая, спортсмены выйдут на старт в 60 городах России – от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Кроме того, состоятся праздничные концерты, запланированы развлекательные активности для всей семьи и экологические акции. Ожидается, что участниками спортивного праздника станут свыше 130 тыс. человек по всей стране.

В Москве маршрут забега проложен по центральным улицам и набережным города, а старт и финиш будут расположены у Кремля – на Васильевском спуске. В каждом городе для дистанций Зеленого марафона его оргкомитетом выбраны наиболее живописные маршруты. Например, в Санкт-Петербурге это традиционно Приморский парк Победы на Крестовском острове, откуда открывается вид на Малую Невку и Финский залив, в Ярославле забег пройдет на знаменитой Стрелке, где Которосль вападает в Волгу, более того в этот же день там будет отмечаться юбилей города – 1015 лет. В Йошкар-Оле СберПрайм Зеленый марафон пройдет на площадке Царевококшайского Кремля – одной из центральных достопримечательностей города, а основная трасса проложена по исторической правобережной части города.

«Спорт – это естественный энергетик, действенный антистрессовый инструмент. Доказано, что в процессе двигательной активности вырабатываются эндорфины, гормоны счастья, отвечающие за хорошее настроение, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Пожалуй, самый доступный вид спорта – это бег или скандинавская ходьба – достаточно просто выйти на улицу и в удобном темпе насладиться свежим воздухом и приятной спортивной прогулкой в удобном темпе. Приглашаю всех любителей спорта принять участие в нашем забеге Сбер Прайм Зеленый марафон. Важно успеть подтвердить свое участие в забеге до конца регистрации. Ну а те, кто не успеют – не беда – приходите на наши площадки, где будут организованы различные развлекательные активности».

По традиции Зеленый марафон носит благотворительный характер – все средства от регистрации участников в Москве (в столице участие в забеге платное), а также добровольные пожертвования из регионов (там старт пройдет на бесплатной основе) и на благотворительной платформе «СберВместе» поступят в фонд «Вклад в будущее». А Сбер удвоит эту сумму.

На собранные деньги специалисты проведут для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства занятия по подготовке к школе, которые помогут ребятам успешно учиться и общаться со сверстниками.

В этом году забег проходит при поддержке СберПрайма. С подпиской СберПрайм пользователи могут получать выгоду до 10 тыс. бонусов Спасибо каждый месяц, пользуясь сервисами Сбера и партнеров. Среди них: финансовые привилегии Сбера, доступ к фильмам, эксклюзивному спортивному контенту и музыке, аренда самокатов, сервисы доставки товаров и др.

Регистрация в Москве продлится до 30 апреля включительно, в других регионах – до 26 мая.