На ввоз и транзит всех товаров из Пакистана вводится властями Индии

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия ввела запрет на импорт произведенных в Пакистане или поставляемых через него транзитом товары. Об этом говорится в опубликованном распоряжении индийского правительственного департамента внешней торговли.

Согласно уведомлению, «вводится запрет до дальнейших распоряжений на прямой или непрямой импорт или транзит всех товаров, произведенных в Пакистане или экспортируемых из него». Отмечается, что «ограничение введено в интересах национальной безопасности и государственной политики».