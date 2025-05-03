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НОВОСТИ

На ввоз и транзит всех товаров из Пакистана вводится властями Индии

11:00 03.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия ввела запрет на импорт произведенных в Пакистане или поставляемых через него транзитом товары. Об этом говорится в опубликованном распоряжении индийского правительственного департамента внешней торговли.

Согласно уведомлению, «вводится запрет до дальнейших распоряжений на прямой или непрямой импорт или транзит всех товаров, произведенных в Пакистане или экспортируемых из него». Отмечается, что «ограничение введено в интересах национальной безопасности и государственной политики».

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