Трамп заявил о возможном «возмездии» для Китая за действия в сфере торговли
09:20 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с прессой на борту своего самолета, вылетевшего из штата Флорида в Вашингтон, заявил, что рассматривает возможность «небольшого возмездия» для КНР за ее действия в торговой сфере. Стенограмму беседы в воскресенье распространил пресс-пул Белого дома.
Главу государства спросили, как выглядит потенциальная справедливая сделка с Пекином, о которой он постоянно говорит. «Вы знаете, я хочу справедливой сделки с Китаем, но Китай обкрадывает нас уже много лет. Так что, возможно, следует подумать о некоторых аспектах, ну, знаете, о небольшом возмездии», — ответил Трамп. Он не уточнил, о чем именно идет речь. Президент США также подчеркнул, что у него нет планов провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на этой неделе.
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