В пяти регионах РФ в ближайшие дни прогнозируются опасные погодные явления — Вильфанд
10:30 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять регионов России в ближайшие дни окажутся под влиянием непогоды, прогнозируются сильные осадки и ветер. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Еврейской автономной области и на западе Хабаровского края ожидается очень сильный дождь. На севере Хабаровского края 18 и 19 мая ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, будет отложение мокрого снега на проводах и деревьях, ветер до 23 м/с, а на Охотском побережье — до 28 м/с. На востоке Амурской области в выходные прогнозируется очень сильный дождь в виде ливня, все это связано с перемещением циклона на Дальнем Востоке», — сказал он.
Вильфанд уточнил, что на выходных в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае ожидаются ливень, гроза, сильный ветер — до 25 м/с. В связи с этим в Карачаево-Черкесии возможен подъем уровня рек до неблагоприятных отметок.
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