День и Ночь московского спорта пройдут в столице 31 мая
16:43 27.05.2025
Любители спорта в Москве смогут поучаствовать в масштабных праздниках – Дне и Ночи московского спорта. День московского спорта запланирован в олимпийском комплексе «Лужники», а Ночь московского спорта, будет охватывать сразу несколько площадок в центре мегаполиса. Гости фестивалей встретятся со звездами спорта, увидят их показательные выступления, смогут поучаствовать в различных соревнованиях, а также посетить концерт известных артистов, таких как Гарик Сукачев, группы «Любэ» и «Чайф», а также Xolidayboy.
В Лужниках в День московского спорта будут открыты более 20 тематических зон. Их посетители увидят мастер-классы и открытые уроки по паркуру, брейк-дансу, воркауту и силовой атлетике. Гости также смогут сыграть в шахматы с четырьмя гроссмейстерами, среди которых будет чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин.
Ночь московского спорта будет охватывать 15 площадок в центре столицы. Например, на Пушкинской площади откроется зона сайклинга, где состоятся массовые тренировки с музыкальным сопровождением диджеев, на Кудринской площади запланирован фитнес-джампинг. На Тверской улице будут проходит соревнования и мастер-классы по стритболу.
Участие во всех событиях будет бесплатным, однако на некоторые мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация. День московского спорта будет проходить с 11:00 до 20:00, а Ночь московского спорта – с 20:00 до 23:00. Подробное расписание размещено на сайте на сайте day.sport.moscow.
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