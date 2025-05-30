Сбер предложил организовать обмен технологиями кибербезопасности между российскими компаниями

17:08

Вице-президент по кибербезопасности Сбера Сергей Лебедь в ходе Tadviser Summit 2025 отметил, что отечественным компаниям с передовыми знаниями и технологиями кибербезопасности следует делиться и обмениваться ими.

В ходе выступления Сергей Лебедь отметил, что наиболее атакуемыми в России являются госструктуры, финансовые организации и логистические компании, а также маркетплейсы и онлайн-магазины, организации розничной торговли, телеком и энергетическая отрасль.

По его словам, чаще всего для остановки работы сервисов организаций применяются DDoS-атаки, вирусы-вымогатели, а также участились кибератаки с целью хищения персональных данных. Сергей Лебедь отметил, что в 2025 году 3 из 4 кибератак на организации будут осуществляться с применением AI-технологий, соответственно, для организаций становится жизненно необходимым применять искусственный интеллект также и для защиты.

«Сбер входит в число передовых компаний в мире с точки зрения киберзащиты, так как мы одна из ключевых целей для хакеров – мы держим высокую планку, – отметил Сергей Лебедь. – Было бы стратегически неверно использовать наработанный опыт, знания и технологии только для собственной защиты, так как мы можем внести существенный вклад в кибербезопасности всей России. Поэтому мы разработали платформу по управлению киберугрозами X Threat Intelligence и открыли к ней бесплатный доступ для организаций. Подключившись к платформе, можно анализировать киберриски, выявлять и устранять уязвимости в инфраструктуре своих организаций. Мы также разработали карту знаний CISO, модель угроз кибербезопасности для технологий на базе искусственного интеллекта, а также описали опыт Сбера по построению аналитической платформы кибербезопасности. Все эти материалы доступны экспертам на нашем открытом портале «Кибрарий». Полагаю, что все передовые организации должны обмениваться своим опытом ― это в значительной степени усилит киберзащиту России в целом»

Сергей Лебедь сообщил, что информация о любой новой киберугрозе в мире в течении всего двух часов появляется на открытой платформе Сбера по управлению киберугрозами X Threat Intelligence https://www.sberbank.ru/promo/xti . Столько времени

требуется экспертам по кибербезопасности Сбера, чтобы получить, проанализировать, обработать и опубликовать на платформе информацию о любой новой киберугрозе в мире.

На данный момент на платформе содержится информация о более 470 тыс. уязвимостей. На платформе можно получить не только информацию о наиболее актуальных уязвимостях, но и рекомендации по защите от них и их устранению.

Оперативно находить и анализировать все уязвимости на интеллектуальной платформе стало возможным благодаря использованию технологий искусственного интеллекта. Информация об уязвимостях доступна всем компаниям, подключенным к платформе. Сбер предоставляет доступ к сервису бесплатно.