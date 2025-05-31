10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что после начала конфликта на Украине на его страну стало оказываться давление со стороны Запада, чтобы Тбилиси вмешался в происходящее.

По его мнению, к Грузии относятся несправедливо в ЕС. «И поскольку Грузия является кандидатом [на вступление в сообщество], этот факт используется для давления на нее», — сказал он в интервью испанской газете El Mundo. «Когда начался [конфликт], это стало одним из факторов, который определил давление против нас со стороны определенных представителей европейских и американских структур. [От них] был запрос, чтобы Грузия также в нем участвовала, — уточнил президент. — Запрос изначально был сделан за кулисами. Мы отказались, и они начали провоцировать здесь процессы».

«Страны, которые раньше поддерживали нашу территориальную целостность, начали применять двойные стандарты, которые угрожали целостности нашей страны, и у них были здесь свои союзники», — уточнил Кавелашвили.