0
0
133
НОВОСТИ

Некоторые представители Запада пытались вовлечь Грузию в конфликт на Украине – президент Кавелашвили

10:30 31.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что после начала конфликта на Украине на его страну стало оказываться давление со стороны Запада, чтобы Тбилиси вмешался в происходящее.

По его мнению, к Грузии относятся несправедливо в ЕС. «И поскольку Грузия является кандидатом [на вступление в сообщество], этот факт используется для давления на нее», — сказал он в интервью испанской газете El Mundo. «Когда начался [конфликт], это стало одним из факторов, который определил давление против нас со стороны определенных представителей европейских и американских структур. [От них] был запрос, чтобы Грузия также в нем участвовала, — уточнил президент. — Запрос изначально был сделан за кулисами. Мы отказались, и они начали провоцировать здесь процессы».

«Страны, которые раньше поддерживали нашу территориальную целостность, начали применять двойные стандарты, которые угрожали целостности нашей страны, и у них были здесь свои союзники», — уточнил Кавелашвили.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:40 31.05.2025
WP: Киевские власти попали с переговорами с РФ «в неловкое дипломатическое положение»
0
231
09:30 31.05.2025
Встреча госпожи Акиэ с Путиным очень полезна для действующего премьера Японии Исибы – депутат Судзуки
0
215
09:15 31.05.2025
Мошенники стали использовать новый способ добраться до учетных записей на «Госуслугах» - МВД РФ
0
226
09:00 31.05.2025
Трамп собирается еще повысить пошлины на импорт стали в США
0
217
21:53 30.05.2025
Польша, Литва, Латвия и Эстония собираются создать укрепления на границе с РФ на глубину 20-40 км
0
802
20:17 30.05.2025
Посольство РФ в Лондоне прокомментировало планы королевства создать киберкомандование
0
793
19:15 30.05.2025
Верховный суд США разрешил Белому дому отказать в правовом статусе более 500 тыс. иммигрантов
0
851
17:45 30.05.2025
Количество включенных в реестр Минюста РФ иноагентов превысило тысячу
0
862
17:23 30.05.2025
25 июня в Москве пройдет ежегодная открытая технологическая конференция GigaConf
0
871
17:08 30.05.2025
Сбер предложил организовать обмен технологиями кибербезопасности между российскими компаниями
0
807

Возврат к списку