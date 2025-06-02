Сбер: В ближайшие несколько лет критическая информационная инфраструктура будет расширяться и углубляться
20:37 02.06.2025
О перспективах строительства центров обработки данных (ЦОД) и необходимости контролировать критическую информационную инфраструктуру (КИИ) рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов на сессии «Инфраструктура КИИ и фактор времени. Строить самим или брать готовое решение?» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
«Когда компания принимает решение, строить ЦОД или нет, надо ориентироваться на будущее, – подчеркнул он. – Когда мы говорим о таких проектах, то в текущих реалиях надо иметь очень много аргументов, чтобы этим заняться. Здесь речь идет и о доступах к технологиям, подрядчиках, соответствию нормативам».
«Если говорить про облачную инфраструктуру, то в ближайшие несколько лет критическая информационная инфраструктура (КИИ) будет расширяться и, самое главное, углубляться, – отметил Кирилл Меньшов. – Если сейчас, чтобы соответствовать КИИ, достаточно иметь программное обеспечение в реестре, то в дальнейшем требования к локализации оборудования будут расти. Если представить будущее, то большинство ИТ-специалистов будут идти в область искусственного интеллекта и все меньше хотеть заниматься банальным администрированием железа и оборудования. Конкуренция за такие команды будет расти. Уже сейчас иметь собственную инфраструктуру очень крупному энтерпрайзу целесообразно, с очень специфическими требованиями надежности и кибербезопасности. В перспективе 5-10 лет технологический стек корпораций ожидает значительное усложнение и рост числа вызовов».
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