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НОВОСТИ

Реакция Трампа на удары по базам РФ состоит в том, что надо завершить конфликт — Белый дом

22:00 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реакция президента США Дональда Трампа на удары Украины по базам авиации РФ заключается в том, что военный конфликт должен прекратиться. Такую позицию изложила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Реакция заключается в том, что эту войну нужно прекратить», — сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

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