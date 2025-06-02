Реакция Трампа на удары по базам РФ состоит в том, что надо завершить конфликт — Белый дом

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реакция президента США Дональда Трампа на удары Украины по базам авиации РФ заключается в том, что военный конфликт должен прекратиться. Такую позицию изложила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Реакция заключается в том, что эту войну нужно прекратить», — сказала она, отвечая на вопросы журналистов.