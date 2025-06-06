Все, что делают военные РФ на СВО, — это ответ киевскому режиму, заявил Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия российских военных в рамках СВО — это и есть ответ на террористические действия киевского режима. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все, что происходит в рамках специальной военной операции, все, что делается нашими военными, — это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас приобрел все характеристики террористического режима», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, является ли ночная массированная атака военных РФ по военным целям на Украине тем самым ответом, о котором президент РФ Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.