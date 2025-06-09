ФСБ пресекла вывоз на Украину комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17
10:32 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ пресекла контрабандный вывоз на Украину комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17, в преступную группу входили шесть человек. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ выявлена и пресечена противоправная деятельность международной группы лиц, причастной к подготовке контрабандного вывоза за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества, — сообщили в ЦОС. — Установлено, что в ее состав входили 6 участников из числа граждан России, Украины и Ближнего Востока. Координацию их деятельности осуществляла подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом».
По оценке специалистов, ориентировочная стоимость указанных комплектующих составляет более 400 млн рублей, они позволяют восстановить летную годность не менее 4 вертолетов.
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