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Цена нефти Brent вновь превысила $67 за баррель

16:32 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года поднималась на лондонской бирже ICE выше $67 за баррель впервые с 28 апреля 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 15:44 мск, цена Brent росла на 0,77% — до $66,01 за баррель.

К 15:49 мск фьючерс на Brent незначительно замедлил рост и торговался на уровне $66,93 за баррель (+0,63%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2025 года рос на 0,71% — до $65,01 за баррель.

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