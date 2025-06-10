За ночь над регионами РФ сбиты 102 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 102 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 21:50 мск 9 июня до 05:50 мск 10 июня т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 46 — над территорией Брянской области, 20 — над территорией Белгородской области, по 9 БПЛА — над территориями Воронежской области и Республики Крым, по 4 БПЛА — над Калужской областью и Республикой Татарстан, 3 БПЛА над Московским регионом, по 2 БПЛА — над Ленинградской, Орловской и Курской областями и один БПЛА — над Смоленской областью», — сказали там.