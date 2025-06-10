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Политические круги Латвии одержимы русофобией, перекрывающей здравый смысл — Песков

09:32 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общество и политические круги Латвии одержимы русофобией, перекрывающей здравый смысл. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ТАСС возбуждение уголовного дела Службой государственной безопасности (СГБ) Латвии в отношении депутата Сейма страны, лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова, который выступил в парламенте на русском языке.

«Это, наверное, очень опасная тенденция, потому что общество и политические круги одержимы русофобией. Русофобия буквально перекрывает здравый смысл. Такие страны опасны сами по себе», — сказал Песков.

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