Нефтяная пленка на Енисее протянулась на 30 км в результате ЧП с теплоходом — власти
10:00 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нефтяная пленка на месте разлива около 30 тонн дизтоплива в реке Енисей в Красноярском крае протянулась на 30 км, нефтепродукты сосредоточены на правобережье реки. Об этом сообщает администрация Казачинского района.
«На сегодняшний день вокруг аварийного судна установлены два рубежа боновых заграждений. Это предотвратило дальнейшее распространение нефтепродуктов на акваторию реки Енисей. Нефтяная пленка протянулась примерно на 30 километров от места происшествия и зафиксирована уже неподалеку от села Курбатово Казачинского района», — говорится в сообщении.
По данным администрации, русло реки пострадало частично — нефтепродукты сосредоточены на правом берегу, в прибрежной зоне. «Часть загрязнений смывается течением в центральное русло, попадая на судоходный путь. <…> По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение чрезвычайной ситуации займет около двух-трех недель», — сообщили в администрации района.
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