Нетаньяху склоняется к военному сценарию в отношении Ирана — Axios
11:00 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху более заинтересован «в реализации военного варианта» решения кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По их словам, при этом Нетаньяху заверил президента США Дональда Трампа, что еврейское государство не предпримет никаких действий военного характера в отношении Ирана, пока Тегеран и Вашингтон ведут переговоры по ядерному досье. Трамп при этом отмечал, что не хотел бы атаковать Иран, надеясь урегулировать разногласия вокруг ядерной программы Тегерана дипломатическим путем. В исламской республике ранее неоднократно грозили «сокрушительным и немыслимым ответом» на возможные удары по ее ядерной инфраструктуре.
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