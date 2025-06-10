41% опрошенных россиян столкнулись с проблемами при разговоре о повышении зарплаты
11:05 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 40% опрошенных россиян признались, что не умеют разговаривать с начальником о повышении заработной платы. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» (материал есть в распоряжении ТАСС).
Как отмечается в исследовании, практически каждый пятый респондент (19%) отметил, что его не устраивает уровень дохода, но он пока не решается поговорить с начальником о повышении. 12% участников опроса начали искать работу из-за отсутствия возможности пересмотреть заработную плату, а 10% указали, что им проще найти подработку, чем добиться увеличения заработка. «Таким образом, 41% опрошенных россиян столкнулись с проблемами при инициировании разговора с руководителем о повышении дохода», — заключают аналитики.
У 17% россиян работодатель самостоятельно и на регулярной основе индексирует заработную плату. С таким порядком соглашаются 15% участников опроса, которые считают, что мониторинг рыночного уровня дохода и пересмотр зарплаты — это зоны ответственности HR-отдела или начальника.
При этом 27% опрошенных соотечественников считают разговор о пересмотре зарплаты адекватной практикой и готовы при необходимости завести такую беседу. Почти половина опрошенных, указавших этот вариант ответа (47%), уточняют, что начинать разговор целесообразно при расширении должностных обязанностей, остальные 53% же убеждены, что как минимум индексация должна проходить регулярно.
Что касается частоты пересмотра дохода, то в этом вопросе абсолютное большинство (73%) в качестве оптимального интервала выбрали год. Изменение зарплаты на полугодовой основе — желаемый вариант для 12% россиян. 4% участников опроса хотели бы, чтобы работодатель возвращался к вопросу уровня дохода ежеквартально. 11% считают, что делать это нужно по необходимости, с изменением списка функций или профессиональным ростом сотрудника.
Для каждого третьего респондента оптимальный уровень повышения дохода — 15-20% в год, а для 36% россиян минимальный уровень индексации дохода — 10%. Почти четверть соотечественников (24%) отметили, что увеличение зарплаты должно быть соразмерно уровню инфляции. Порядка 7% убеждены, что каждый случай надо рассматривать индивидуально.
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