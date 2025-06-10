Россия по итогам 2025 года соберет не менее 135 млн тонн зерна — Патрушев

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам 2025 года соберет не менее 135 млн тонн зерна, что выше прошлогоднего показателя. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам совещания, посвященного предварительным итогам посевной кампании, а также старту уборочной.

«По имеющимся оценкам, урожай зерна составит не менее 135 млн тонн. Это больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.