Россия по итогам 2025 года соберет не менее 135 млн тонн зерна — Патрушев
15:32 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия по итогам 2025 года соберет не менее 135 млн тонн зерна, что выше прошлогоднего показателя. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам совещания, посвященного предварительным итогам посевной кампании, а также старту уборочной.
«По имеющимся оценкам, урожай зерна составит не менее 135 млн тонн. Это больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 16:12 10.06.2025
- Дефицит бюджета РФ за январь — май предварительно составил 3,39 трлн руб. — Минфин
- 16:10 10.06.2025
- Новый инвестиционный фонд с налоговыми льготами доступен в Сбере
- 16:00 10.06.2025
- Зеленский угрожает Венгрии раскрыть данные о ее якобы шпионской деятельности на Украине
- 15:55 10.06.2025
- Сбер: Единственно возможный путь в расчетах с Индией – использовать национальные валюты
- 15:50 10.06.2025
- Сбер рассказал о работе с зарубежными партнерами
- 15:35 10.06.2025
- Сбер: Россия инвестирует в ИИ в сотни раз меньше, чем США и Китай, но получает сопоставимые результаты
- 15:30 10.06.2025
- Сбер: Задача искусственного интеллекта – для каждого клиента сделать правильный подбор продукта
- 15:20 10.06.2025
- В Уфе открылся кампус «Школы 21»
- 15:12 10.06.2025
- Польша получит финансирование от ЕС на совместную закупку боеприпасов
- 15:00 10.06.2025
- Ряд стран пытается выглядеть форпостом ЕС и освоить таким образом деньги — МИД Белоруссии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать