0
0
107
НОВОСТИ

Россия по итогам 2025 года соберет не менее 135 млн тонн зерна — Патрушев

15:32 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам 2025 года соберет не менее 135 млн тонн зерна, что выше прошлогоднего показателя. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам совещания, посвященного предварительным итогам посевной кампании, а также старту уборочной.

«По имеющимся оценкам, урожай зерна составит не менее 135 млн тонн. Это больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 10.06.2025
Дефицит бюджета РФ за январь — май предварительно составил 3,39 трлн руб. — Минфин
0
29
16:10 10.06.2025
Новый инвестиционный фонд с налоговыми льготами доступен в Сбере
0
31
16:00 10.06.2025
Зеленский угрожает Венгрии раскрыть данные о ее якобы шпионской деятельности на Украине
0
69
15:55 10.06.2025
Сбер: Единственно возможный путь в расчетах с Индией – использовать национальные валюты
0
73
15:50 10.06.2025
Сбер рассказал о работе с зарубежными партнерами
0
90
15:35 10.06.2025
Сбер: Россия инвестирует в ИИ в сотни раз меньше, чем США и Китай, но получает сопоставимые результаты
0
117
15:30 10.06.2025
Сбер: Задача искусственного интеллекта – для каждого клиента сделать правильный подбор продукта
0
116
15:20 10.06.2025
В Уфе открылся кампус «Школы 21»
0
122
15:12 10.06.2025
Польша получит финансирование от ЕС на совместную закупку боеприпасов
0
165
15:00 10.06.2025
Ряд стран пытается выглядеть форпостом ЕС и освоить таким образом деньги — МИД Белоруссии
0
180

Возврат к списку