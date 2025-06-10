Сбер рассказал о работе с зарубежными партнерами

15:50

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью RT рассказал о работе с зарубежными партнерами.

«БРИКС как конструкция сама по себе очень интересна, и у нее большой потенциал для развития именно экономических взаимоотношений. И Сбер, конечно, здесь уже играет и, я уверен, будет играть еще большую роль, – отметил он. – С одной стороны, это очень сложный процесс, с другой – увлекательный. Потому что надо договариваться со всеми коллегами, стыковать всех. Очевидно, что присутствуют разные интересы. При этом мы очень четко понимаем, что этих интересов гораздо больше, чем противоречий, особенно в части совместной торговли. И очень интересно выстраивать такие треугольники взаимоотношений. Допустим, Иран, Индия и Россия. На самом деле, трехсторонняя торговля гораздо больше может дать синергии, чем двусторонняя. Потому что в двусторонней всегда есть какие-то вопросы курсов валют, стабильности торгового оборота. Всегда есть какой-то дисбаланс в пользу той или иной страны. А когда ты выстраиваешь треугольники либо даже четырехугольники, получаются такие интересные конструкции, в которых все стороны получают выгоду, и получается хорошая торговля».

Особо выделил Александр Ведяхин Китай и Индию. Так, у Сбера есть филиал в Индии, отметил он. «Очень хорошо развивается российско-индийский бизнес. И мы видим, что это не только бизнес – это гораздо больше и шире, чем бизнес. Это, кстати, относится не только к Индии, но и к Китаю, к другим странам, – подчеркнул Александр Ведяхин. – Мы традиционно представлены и будем дальше расширять свой бизнес в СНГ и ЕАЭС. В Белоруссии у нас есть банк, и там очень хорошо двигается бизнес. Мы хорошо работаем с другими странами. Дальше мы смотрим в том числе на Африку. Это пока для нас такой сложный регион, но мы видим интерес наших клиентов и точно будем двигаться за ними в Африку. Латинская Америка, мне кажется, очень потенциальный рынок. Я был в Бразилии, и там очень хорошие взаимоотношения. Далеко ехать, правда».

Александр Ведяхин отметил, что Сбер помогаем нашим клиентам реализовывать проекты за рубежом, предоставляя им финансирование в России. «Понятно, что сейчас достаточно высокая ставка финансирования внутри России. Но так или иначе эта ситуация будет меняться. Мы искренне надеемся, что ключевая ставка в обозримой перспективе будет снижаться и соответственно российское финансирование будет становиться дешевле, а значит, конкурентоспособнее. Значит, его можно будет выводить с помощью наших российских клиентов на внешний рынок, – отметил он. – Мы очень заинтересованы и поддерживаем инвестиционные проекты – как международные в России, так и российские за рубежом. Опять же с помощью кредитов, финансовых инструментов и обслуживания».

«Но Сбер – это не только банк. Сбер – это шире. Сбер – это про технологии, – подчеркнул Александр Ведяхин. – И поэтому, когда мы выходим на тот или иной рынок, мы говорим про технологический трек. Мы рассказываем про то, что умеем, и одновременно узнаем, что умеют наши партнеры из других стран. Допустим, мы очень активно ведем бизнес и работаем с Персидским заливом. Со всеми странами очень хорошие отношения. И регулярно, когда коллеги к нам приезжают, мы показываем, что умеем. У нас есть беспилотный транспорт, и грузовые автомобили, и легковые автомобили. Как мы решаем медицинские вопросы для всех слоев населения с помощью искусственного интеллекта. Эта задача стоит вообще у всех стран. Потому что везде есть регионы, которые достаточно удалены от центра, везде есть вопросы качественного медицинского обслуживания, профилактики раннего выявления заболеваний, особенно сложных заболеваний и так далее. Это все сейчас Сбер умеет делать с помощью искусственного интеллекта. Причем с помощью смартфона либо какой-то недорогой камеры. И это реально производит впечатление. Сбер является одним из лидеров по кибербезопасности. Вообще, мы, особенно после начала специальной военной операции, наверное, один из самых атакуемых объектов в киберпространстве».