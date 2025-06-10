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Неолиберальные модели являются по сути тоталитарными, их пытаются навязать — Путин

17:40 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал навязываемые неолиберальные общественно-политические модели тоталитарными по своей сути.

«Мы видим, в современном мире ценностное и смысловое пространство подвергается жесткой конкуренции. Там идет жесткая конкуренция, идет агрессивная борьба за влияние на умы людей. Традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными часто, при этом продавливаются так называемые неолиберальные, а по сути своей, на практике, тоталитарные модели», — сказал Путин на заседании Совета безопасности.

«Причем они не только настойчиво внедряются в ряде западных стран. Их активно пытаются экспортировать по всему миру, навязать», — подчеркнул он.

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