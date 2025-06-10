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В Австрии объявлен трехдневный траур по погибшим в школе в городе Грац

19:15 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трехдневный траур объявлен в Австрии из-за преступления, потрясшего всю страну: 10 человек убито в школе в городе Грац. Огонь по школьникам открыл 21-летний бывший ученик этой школы. Преступник покончил с собой, сообщила местная полиция. В истории Австрии такого рода преступление абсолютно беспрецедентно по числу жертв. 


Попытки массовых убийств в школах здесь были лишь дважды: в 1997 году в Цёберне, где, в результате погиб один человек, и в 2018 году в Мистельбахе, где преступника удалось обезвредить и был лишь один раненый.

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