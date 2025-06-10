В Австрии объявлен трехдневный траур по погибшим в школе в городе Грац
19:15 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трехдневный траур объявлен в Австрии из-за преступления, потрясшего всю страну: 10 человек убито в школе в городе Грац. Огонь по школьникам открыл 21-летний бывший ученик этой школы. Преступник покончил с собой, сообщила местная полиция. В истории Австрии такого рода преступление абсолютно беспрецедентно по числу жертв.
Попытки массовых убийств в школах здесь были лишь дважды: в 1997 году в Цёберне, где, в результате погиб один человек, и в 2018 году в Мистельбахе, где преступника удалось обезвредить и был лишь один раненый.
НОВОСТИ
- 18:55 10.06.2025
- Расходы США на содействие безопасности Украины планируется сократить – глава Пентагона
- 18:28 10.06.2025
- Сбер предожил молодежные СберКарты в новом дизайне
- 17:40 10.06.2025
- Неолиберальные модели являются по сути тоталитарными, их пытаются навязать — Путин
- 17:12 10.06.2025
- ЕК предложила санкции против «Северных потоков», банков, танкеров и нефти — фон дер Ляйен
- 17:00 10.06.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 355 военнослужащих
- 16:32 10.06.2025
- Мир столкнулся с беспрецедентным кризисом рождаемости — ООН
- 16:12 10.06.2025
- Дефицит бюджета РФ за январь — май предварительно составил 3,39 трлн руб. — Минфин
- 16:10 10.06.2025
- Новый инвестиционный фонд с налоговыми льготами доступен в Сбере
- 16:00 10.06.2025
- Зеленский угрожает Венгрии раскрыть данные о ее якобы шпионской деятельности на Украине
- 15:55 10.06.2025
- Сбер: Единственно возможный путь в расчетах с Индией – использовать национальные валюты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать