Хайфа и израильская авиабаза Рамат-Давид подверглись удару иранских ракет — Fars

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран нанес ракетный удар по базе ВВС Израиля Рамат-Давид и городу Хайфа сегодня утром. Об этом сообщило агентство Fars.

Ранее в Израиле прозвучали сигналы воздушной тревоги в связи с иранской атакой.