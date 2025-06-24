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НОВОСТИ

Хайфа и израильская авиабаза Рамат-Давид подверглись удару иранских ракет — Fars

09:20 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран нанес ракетный удар по базе ВВС Израиля Рамат-Давид и городу Хайфа сегодня утром. Об этом сообщило агентство Fars.

Ранее в Израиле прозвучали сигналы воздушной тревоги в связи с иранской атакой.

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