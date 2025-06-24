Трамп призвал Израиль и Иран соблюдать действующее прекращение огня

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном уже в силе и призвал обе стороны соблюдать его.

«Режим прекращения огня уже действует. Пожалуйста, не нарушайте его! <…>», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.