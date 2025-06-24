Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $69 за баррель
10:05 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $69 за баррель впервые с 12 июня, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 03:00 мск, цена Brent снижалась на 4,46% — до $68,29 за баррель.
К 03:07 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и торговался на уровне $68,92 за баррель (-3,58%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года снизился на 7,22% — до $65,94 за баррель.
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