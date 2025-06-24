Израильская армия заявила, что засекла новый запуск ракет со стороны Ирана

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11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Ирана. Об этом заявила армейская пресс-служба.

В ряде районов страны объявлена воздушная тревога.