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НОВОСТИ

Израильская армия заявила, что засекла новый запуск ракет со стороны Ирана

11:20 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные зафиксировали новый ракетный обстрел со стороны Ирана. Об этом заявила армейская пресс-служба.

В ряде районов страны объявлена воздушная тревога.

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