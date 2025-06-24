Глава МО Израиля поручил армии нанести новые удары по Тегерану в ответ на иранский обстрел

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12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил о нарушении режима прекращения огня Ираном и поручил военным нанести новые мощные удары по Тегерану.

«Я дал указание Армии обороны Израиля ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня мощными ударами по целям режима в центре Тегерана», — заявил Кац.