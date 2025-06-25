В Подмосковье уничтожены двое пособников спецслужб Киева, готовивших теракт

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Подмосковье двух россиян, пособников спецслужб Украины, готовивших теракт в отношении российского военнослужащего. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности на территории Московской области пресечена подготовка террористического акта пособниками украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС.

Вблизи одного из садоводческих товариществ были обнаружены двое граждан РФ, изымавших из схрона самодельное взрывное устройство, которое планировалось использовать для теракта в отношении одного из военнослужащих в столичном регионе. «При задержании они оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы», — сообщили в ЦОС.