В Подмосковье уничтожены двое пособников спецслужб Киева, готовивших теракт
14:12 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Подмосковье двух россиян, пособников спецслужб Украины, готовивших теракт в отношении российского военнослужащего. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности на территории Московской области пресечена подготовка террористического акта пособниками украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС.
Вблизи одного из садоводческих товариществ были обнаружены двое граждан РФ, изымавших из схрона самодельное взрывное устройство, которое планировалось использовать для теракта в отношении одного из военнослужащих в столичном регионе. «При задержании они оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы», — сообщили в ЦОС.
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